Jannik Sinner | Non mi sentivo bene da stamattina mi girava la testa Devo capire se è sfortuna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)non è riuscito nell’impresa di qualificarsi alle semifinali di Wimblecon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev in cinque set, al termine di una partita ad altalena, condizionata dal giramento diavuta dal fuoriclasse altoatesino nel terzo parziale, salvo poi rialzarsi, riuscire a pareggiare sul 2-2 e perdere in volata. Finisce qui l’avventura del numero 1 del mondo e vincitore degli ultimi Australian Open, tornato a perdere contro questo avversario dopo un filotto di cinque affermazioni consecutive. La partita è stata caratterizzata dal malessere avuto dal 22enne in avvio del terzo set. Dopo un primo parziale vinto al tie-break e un secondo parziale in cui è progressivamente calato,è andato sotto di un break in avvio della terza frazione e a quel punto ha chiamato un medical time-out, dicendo al fisioterapista che glila