Il diavolo veste Prada avrà un sequel? L' indiscrezione manda i fan in subbuglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo 18 anni, Il, film di grande successo del 2006 diretto da David Frankel,un. La Disney sta sviluppando, infatti, il seguito della pellicola con Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestly, la potentissima direttrice della rivista di moda «Runway», e Anne Hathaway ed Emily Blunt nei panni delle sue assillanti assistenti (Andrea Sachs ed Emily Charlton). La sceneggiatrice del film originale Aline Brosh McKenna («Crazy Ex-Girlfriend», «Da me o da te») è in trattative per tornare a scrivere il prossimo capitolo. Non è chiaro chi tornerà del cast originale, scrive «Variety» che ha anticipato la notizia, ma secondo quanto riferito la trama seguirà Priestly mentre naviga in mezzo al declino dell'editoria tradizionale e si confronta con il personaggio di Blunt, ora dirigente di alto livello di una casa di moda di lusso, che dispone di un ingente budget pubblicitario di cui la direttrice ha disperatamente bisogno.