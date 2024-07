Fabriano giro di vite sui canili privati | uno irregolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)(Ancona), 9 luglio 2024 –disuidel comprensorio: trovata una irregolarità, sanata dal proprietario in pochi giorni. Il commissariato di pubblica sicurezza diha eseguito controlli in un paio di allevamenti di cani. Nelle ultime settimane, la Polizia di Stato diha ricevuto segnalazioni di presunti abusi in atto presso allevamenti di cani attivi sul territorio comunale e su quello di un Comune limitrofo. Le segnalazioni si limitavano a porre all’attenzione dei poliziotti alcune situazioni circostanziali che potevano far dedurre e quindi supporre l’esistenza di attività contrarie alla legge e pure maltrattamenti. A sorpresa, gli agenti dell’Ufficio controllo del territorio, coordinati dal loro ispettore responsabile, anche congiuntamente a personale dell’Ast, dipartimento di prevenzione, servizio Sanità Animale, hanno eseguito accessi e verifiche nei confronti degli allevamenti segnalati, entrambi di cani di media taglia.