(Di martedì 9 luglio 2024)-07-08 19:58:03 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il centrocampista francese Adrien Rabiot ha dichiarato che la sua squadra è desiderosa diesserci andata vicina ai Mondiali di due anni fa. I Bleus hanno perso ai rigori contro l’Argentina in finale in Qatar, non riuscendo a ottenere il secondo trionfo consecutivoquello del 2018. Tuttavia, per Rabiot & Co. non è stato tutto rose e fiori. Si sono classificati secondi dietro l’Austria nel loro girone e sono serviti i rigori per battere il Portogallo nei recenti quarti di finale. La squadra di Didier Deschamps non ha ancora segnato su azione e la sua stella Kylian Mbappé gioca con una mascherinaessersi rotto il naso all’inizio del torneo.