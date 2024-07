Cosa sono le Blitz Primary e cosa c’entrano Michelle Obama Taylor Swift e Oprah Winfrey?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 9 luglio 2024) Diciamo subito che siamo dalle parti della fantapolitica, ma in tempi difficili le soluzioni agli inghippi devono essere molto creative. Una docente di legge americana ha lanciato l’idea delle cosiddette, ovvero le primarie istantanee. Una sorta di mega show, anche se la definizione non è del tutto pertinente, in cui sarebbero l’ex First Lady, la super pop stare la conduttricea scegliere il sostituto di Joe Biden alle prossime presidenziali del 5 novembre. Nelle ultime ore non si fa che parlare delle condizioni di salute dell’attuale Capo della Casa Bianca. Il New York Times ha paventato l’ipotesi, poi smentita dalla portavoce di Biden, di un possibile Parkinson per il presidente. E questo a pochi mesi dalla sfida con Trump non fa ben sperare.