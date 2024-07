Busto Arsizio guida ubriaco e senza assicurazione | travolge le auto lungo via Quintino Sella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Un’fuori controllota da un cittadino extracomunitario di 29 anni,, ha travolto lemobili parcheggiare in via, nel centro di, danneggiandole gravemente. Iltore è stato trasportato in ospedale e dimesso con prognosi di pochi giorni. Sottoposto all’alcoltest, gli operatori hanno riscontrato un tasso alcolemico superiore al tollerato. L’uomo è stato quindi denunciato perin stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di alterazione. Gli è stata inoltre contestata la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria sull’, che è stata sequestrata. Nella stessa giornata, a seguito dei controlli da parte della polizia di, in piazza Vittorio Emanuele II gli agenti hanno fermato un presunto pusher, extracomunitario di 24 anni irregolare sul territorio, trovato in possesso di 110 euro in banconote di ingiustificata provenienza.