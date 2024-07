Berrettini che provocatrice Melissa Satta | ora gioca a carte scoperte

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 9 luglio 2024)ha provocato in maniera sfacciata: la reazione dell’ex fidanzata diha stupito proprio tutti. I bene informati dicono che lui non se la sentisse ancora di impegnarsi al punto da convolare a nozze e mettere in piedi una famiglia. Che è probabile, considerando che adesso sta cercando di fare di tutto per realizzare i suoi sogni sportivi e per rimontare in sella dopo essere rimasto “a piedi” per così tanto tempo.adesso sta con Carlo Beretta (Instagram) – Ilveggente.itQuale che sia il motivo, la buona notizia è che, a differenza di altre coppie, Matteonon hanno chiuso la loro relazione tra le polemiche. Dicono di essere rimasti in buoni rapporti, sebbene la showgirl si sia guardata bene, di recente, dal far scivolare l’indice sul like ai post di Wimbledon del suo ex fidanzato.