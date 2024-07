Autonomia differenziata a Caserta nasce il Comitato promotore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono riunite nel saloncino della Cgil dile rappresentanze locali dei firmatari del referendum abrogativo della legge sull’. “Una legge che spacca l’unità del Paese – dice Sonia Oliviero, segretario generale della Cgil di– cristallizza le disuguaglianze, marginalizza le fragilità, rompe i principi costituzionali di solidarietà, attaccando i contratti collettivi nazionali, il sistema sanitario nazionale, la scuola, i trasporti, condannando il Mezzogiorno e così negando anche la crescita dell’intero Paese; una legge che favorisce una secessione tra ricchi e poveri, attaccando i diritti e le tutele universali”. Durante la riunione si è costituito ilche vede la partecipazione, tra gli altri, delle organizzazioni sindacali di Cgil e Uil, dei partiti Pd, M5s, Avs-Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Centro Democratico, + Europa, Pci, delle associazioni Arci, Anpi, Libera, Legambiente, Wwf, Coordinamento per la democrazia costituzionale, coordinamento No, Acli, Sunia, Auser e di tante realtà territoriali, come il movimentoDecide, il Centro sociale Ex Canapificio, ilCittà viva, Rain arcigay, Nero e non solo, Laboratorio sociale Millepiani,Villa Giaquinto.