Atletica un Fabbri da dieci | vince anche in Ungheria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Szekesfehervar (), 9 luglio 2024 – Le Olimpiadi (la finale del getto del peso sarà il 3 agosto) Decima vittoria ingare per il pesista fiorentino Leonardo, sempre ben oltre i ventidue metri nel peso: in, a Szekesfehervar, domina con 22,43, secondo posto per lo statunitense Geist con 21,72. “Mi aspettavo qualcosa di meglio - spiega - Era molto caldo e sentivo le gambe stdopo la gara di sabato. Punto tutto su Parigi, dopo aver mancato la finale di Tokyo percentimetri: stavolta sono motivatissimo e sento che sarà diverso”.vittorie incompetizioni, primo postooggi con 22,43 al sesto e ultimo lancio (dopo un 22,22 al quarto) e con un vantaggio nettissimo sul secondo, lo statunitense Jordan Geist (21,72), sul nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (terzo in 21,59) e sul neozelandese Tom Walsh (quarto in 21,33).