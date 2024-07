Alec Baldwin a processo | rischia fino a 18 mesi per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 -in tribunale: oggi si apre a Santa Fe, in California, ilin cui l'attore e regista è accusato diper la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della cinematografia del western low cost girato in New Mexico dal 66enne, nelle vesti di protagonista e produttore. La Hutchins morì nell'ottobre 2021 per un colpo di pistola sparato dadurante le riprese e ora la star di Hollywooduna condanna a 18. Armiera già condannata Una pena che è già toccata a Hannah Gutierrez Reed, la 24enne armiera della produzione, responsabile di aver caricato l'arma con proiettili veri che uccisero la Hutchins. Seconda incriminazione perPersi tratta della seconda incriminazione, dopo che la prima era caduta grazie al ritiro per incompatibilità con altre cariche della procuratrice Mary McCormack-Altwies e della collega Andrea Reed.