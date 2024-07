Walt Disney | tutti i film in uscita al cinema nei prossimi mesi da Deadpool & Wolverine a Mufasa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024): presentati a Ciné N. 13inalnei, da– Il Re Leone, da Oceania 2 a Alien: Romulus In occasione della XIII edizione di Ciné – Giornate dia Riccione,Italia (qui il sito internet ufficiale) ha presentato le novità in arrivo nelle saletografiche italiane nei. Sul palco l’amministratore delegato di TheCompany Italia, Daniel Frigo. Tra gli ospiti anche le voci italiane del: Francesco Venditti, doppiatore italiano di Ryan Reynolds, e Fabrizio Pucci, doppiatore italiano di Hugh Jackman. Inoltre, per presentare il nuovoAnimation Studios Oceania 2, Chiara Grispo, che aveva prestato la propria voce a Vaiana nelle canzoni del primo capitolo, ha interpretato il brano “Oltre l’orizzonte”.