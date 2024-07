Vigile del Fuoco Cade nella Tromba dell' Ascensore | Salvato dai Sacchi di Rifiuti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pescara - Tragedia sfioratanotte tra venerdì e sabato durante un intervento dei vigili delnei palazzi Clerico di via Tavo. Un caposquadra è precipitatodi unvuota e buia, finendo sudiche hanno attutito la caduta. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, mentre i pompieri erano impegnati a spegnere un incendio scoppiato al terzo piano degli edifici, noti per essere rifugio di senza tetto e tossicodipendenti. Il caposquadra dei vigili delè caduto per dieci metri fino al piano terra. Fortunatamente, una pila didi spazzatura ha ammortizzato l'impatto, evitando lesioni gravi. Subito soccorso dai colleghi, ilè stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato stabilizzato.