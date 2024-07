Uomini e Donne Gemma Galgani estate d’amore | con chi è

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024)sta trascorrendo un’all’insegna dell’amore, dopoin pausa estiva e un periodo molto difficile. Per qualcuno non ci sarà nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi, complice proprio la storiache la sta portando finalmente a vivere quel sogno a lieto fine che tanto ha sperato di trovare nel programma. Forse non tutti ricorderanno la sua storia ma è possibile affermare che è stata piuttosto complessa e con non poche difficoltà in ambito amoroso.trova l’amore/Foto Witty Tv (notizie.com)Come la stessa dama torinese ha raccontato, in prima persona, la sua vita sentimentale non è stata un gran successo e ha dovuto subire molti dolori e difficoltà, anche per aver trovato delle persone che non hanno saputo cogliere quello di cui aveva bisogno, di quel sentimento puro e vero.