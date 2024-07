Travolto e ucciso dal papà in moto per Gabriele non c’è stato nulla da fare Erano diretti a un raduno di centauri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)dal propro padre. È una tragedia familiare quella che si è consumata in Austria.Gottardi, 34 anni, di Grumello del Monte (Bergamo) ha perso la vita venerdì pomeriggio in un incidente nel Tirolo austriaco. Il giovane faceva parte di un gruppo diciclisti partito per raggiungere ildella Bmw in Germania. Sulla Ötztaler Bundesstrasse, all’uscita del paesino di Längenfeld, uno deiha improvvisamente frenato per entrare in una stazione di servizio., dietro, ha sbandato ed è finito a terra. Ilciclista che lo seguiva lo ha evitato, ma poi è sopraggiunta ladi Luciano Gottardi, 68 anni, padre di, che lo ha investito, ed è poi caduto. Per il giovane non c’èniente di