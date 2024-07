Tour de France 2024 tutte le salite della seconda settimana | arrivano Tourmalet e Plateau de Beille!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chiusa la primadide, c’è latutta da vivere. Tanta lotta per la maglia gialla, con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard pronti a battagliare con Primoz Roglic a cercare di reinserirsi nella lotta. Ma vediamoledi corsa. Dopo il rientro con le marce basse e una frazione dedicata ai velocisti, si fa sul serio con i 4300 metri di dislivelloEvaux-les-Bains-Le Lioran con ben sei gpm e il Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%) come prima categoria. Tre tappe abbastanza semplici ma poi, tra sabato e domenica, si fa sul serio. Due arrivi in salita, che vedranno il gruppo scapicollarsi il sabato su Col dumalet e Pla d’Adet,e due Hors Categorie, oltre all’Hourquette d’Ancizan a fare da cuscinetto.