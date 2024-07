Scossone nel Consorzio dell' Oltrepò Pavese | cinque imprese fuori dal Cda Interviene la Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non c'è pace in. Il distretto vitivinicolo lombardo sembrava incamminarsi verso un periodo di rilancio e di condivisione degli obiettivi ma nell'ultimo weekend è stato scosso dalle dimissioni di diverse aziende dal Consiglio di amministrazione presieduto da Francesca Seralvo (Tenuta Mazzolino), eletta lo scorso mese di marzo. A voltare le spalle ai vertici consortili sono state: Vinicola Decordi, Agricola Defilippi Fabbio, Azienda vitivinicola Vanzini, Società agricola Vercesi Nando e Maurizio e, infine, Losito e Guarini (società finita nell'occhio del ciclone dopo la puntata di Report su Rai Treo scorso febbraio dedicata al vino italiano). Un'uscita per certi versi roboante, dal momento che, in una nota diffusa ai mezzi di informazione, i produttori hanno rivolto diverse accuse e puntato il dito contro una gestione «poco trasparente», da partea presidenza e di alcuni membri del Cda.