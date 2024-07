Salvini | vince ammucchiata contro Le Pen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 10.30 "Esultanza nelle strade di comunisti e centri sociali,di filo-islamici e antisemiti,teppisti che attaccano a sassate la Polizia in diverse città, caos in Parlamento. Questa la prima notte dopo le elezioni in Francia,con l''tuttila Le Pen' costruita da Macron chele elezioni ma non ha i numeri per governare". Lo dice il vicepremier e leader della Legasul web."Intanto-aggiungeoggi nasce con la Lega a Bruxelles il grande gruppo dei Patrioti,determinante per cambiare il futuro dell'Europa".