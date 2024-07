Re Carlo ultime notizie La faida con il fratello Andrea per la residenza reale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Vi sono questioni cui nessuna famiglia sembra immune, neppure quella. Si litiga per le case, le proprietà, l’eredità lasciata dei genitori (in questo caso reali). Nonostante le preoccupazioni legate al tumore, Repersegue lo scontro con ilminore, il principe– anzi ex principe e oggi “solo” duca di York, ormai intenzionato a sfrattarlo dalla Royal Lodge in cui alloggia da vent’anni. Lo scontro tra Ree il principePecora nera della famigliainglese,il duca di York – in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein – è già stato privato dei titoli reali e degli incarichi pubblici e, da adesso, potrebbe perdere anche l’ultima briciola di regalità che gli resta: la Royal Lodge nel Windsor Great Park dove vive assieme all’ex moglie Sarah Ferguson.