Nozze Simona Ventura tra le due ospiti vip scoppia la lite | State rompendo tutto

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un matrimonio di una stella come SuperSimo non poteva che sorprendere con momenti e invitati più che iconici. Proprio quando sembrava fosse filatoliscio, al grande e attesissimo evento èta unadi cui gli utenti parleranno a lungo sui social.e Giovanni Terzi non potevano crederci. Finalmente la mitica conduttrice, che ha sicuramente segnato un’indimenticabile epoca della televisione nostrana e di cui si vocifera un possibile quanto incerto ritorno alla sua L’isola dei famosi, ed il giornalista sono convolati acome sognavano da diversi anni. Ma nel bel mezzo del matrimonio la ‘rissa’ choc. I fiori d’arancio sono stati festeggiati nell’elegante cornice del Grand Hotel di Rimini, celebrati da nulla di meno che il presidente della Regione Stefano Bonaccini.