Montecchio piange Lino ’Fideg’ Gilioli

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’intera comunità di- e in particolare l’USCalcio -la scomparsa di“Fideg”, storico membro della comunità della Val d’Enza e fondatore della società sportiva del paese, nel lontano 1963. Nato nel novembre del 1931 aha fin da subito deciso di intraprendere numerose attività in favore dei giovani del suo paese fondando, nello specifico, l’Unione sportivaCalcio, nell’estate del 1963, insieme agli amici Ilario Gabbi e Adile Montanari. Sotto la sua guida la società, partita dal più basso livello calcistico italiano, la Terza categoria, è cresciuta in maniera esponenziale, trasformandosi man mano in un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità della Val d’Enza.