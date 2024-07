In Francia la sinistra ha il problema di governare mentre la destra dovrebbe imparare dalla Meloni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Blocco Repubblicano è riuscito nel suo intento: laè stata fermata. E festa sia. Passata la notte però le cose si posso leggere in maniera diversa, più chiara. Nella sostanza, non nella forma dato che nessuno aveva previsto la tenuta del partito di Macron e la vittoria del Fronte Popolare, è andata come doveva andare. Lada sola non ha mai avuto una possibilità che sia una di vincere a causa di una legge elettorale che penalizza chi si isola e premia chi si unisce (quel doppio turno che il Pd non a caso vorrebbe tanto anche in Italia). Come era chiaro che i problemi veri sarebbero cominciati subito dopo la festa della. Melenchon e Macron non si sopportano; l’unica cosa che hanno in comune è l’avversione per Marine Le Pen ed il suo partito; per il resto dissentono su tutto.