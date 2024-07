Il Consiglio Regionale dice Sì al referendum per abrogare legge su Autonomia Differenziata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Napoli. La Regione Campaniasì all’indizione delper l’abrogazione dellanazionale attuale sull’. “Ho votato favorevolmente alla richiesta – ha spiegato, subito dopo l’assise, la ConsiglieraMaria Luigia Iodel gruppo Partito Socialista Italiano-Campania Libera-Noi di Centro-Noi Campani – perchè non voglio che il futuro della Campania e del Sud diventi ancora più nebuloso. Già oggi abbiamo problemi (che ingiustificatamente ci portiamo dietro dall’Unità d’Italia) legati alle disuguaglianze tra le regioni del nord e quelle meridionali. Con l’il gap aumenterebbe e non di poco. Tra l’altro, per adesso, al di là delleapprovata a Roma, non sono stati compiuti quei passi avanti organizzativi che tutti attendevamo.