Francia per i macroniani parla il premier Attal | resto finché serve

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (askanews) - Non si è ancora espresso il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, dopo il ballottaggio delle legislative che vede sconfitta la destra estrema, vittoriosa la sinistra ma lascia il paese dell'ingovernabilità a meno di improbabili alleanze. Hato invece il suo primo ministro uscente Gabriel, annunciando le dimissioni e assicurando che resterà in carica per gli affari correnti - nel paese che fra poco ospiterà le Olimpiadi. "So che alla luce dei risultati di questa sera molti francesi si sentono incerti sul futuro perché non è emersa una maggioranza assoluta" ha dettodavanti al palazzo di Matignon, sede del governo. "Il nostro paese conosce una situazione politica senza precedenti e si prepara ad accogliere il mondo fra qualche settimana.