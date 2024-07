France Insoumise ha posto un argine poderoso alla destra e al macronismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’esito delle elezioni politichesi di ieri ha colto di sorpresa un po’ tutti. La rassegnazione nei confronti della vittoria annunciata dei lepenisti del Rassemblement National è stato sostituito, nel corso di poche ore e mano a mano che affluivano i risultati, dall’entusiasmo per la sconfitta dellaestrema e per la vittoria del Nuovo Fronte Popolare. Vari sono gli insegnamenti che se ne possono trarre. Il primo è di carattere fondamentale. Consiste nel fatto che la vittoria della sinistra deriva in modo diretto ed immediato dal contenimento dell’astensionismo. Gli alti tassi di partecipazione alle elezionisi si sono presto convertiti nell’ affermazione delle forze di sinistra. In parte questo eccezionale afflusso alle urne è stato determinato dcomprensibile paura per l’avvento di una forza dichiaratamente razzista, in buona misura fascistoide e comunque legata ai momenti storicamente più bui della storia della Francia, drepressione della Comune al governo filonazista di Pétain.