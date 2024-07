Euro 2024 | Spagna v Francia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024)-07-08 15:20:21 Giorni caldissimi in redazione! La Roja contro Les Bleus. Sicuramente un match degno di onorare qualsiasi finale continentale? Così com’è, questi due pezzi grossi si daranno battaglia per il primo posto nella finale didi domenica a Berlino. La squadra di Didier Deschamp ha raggiunto tre delle ultime quattro finali nelle competizioni più importanti, vincendo la Coppa del Mondo del 2018, quindi questa sarebbe una continuazione della loro dinastia, mentre laè l’unica nazione ad aver vinto tre tornei più importanti di seguito dal 2008 al 2012. Luis de la Fuente e i suoi uomini stanno cercando di iniziare una nuova era qui. Le due squadre si sfideranno a Monaco di Baviera martedì sera, alle 20:00 BST, e in palio ci sarà un posto in finale contro l’Inghilterra o l’Olanda.