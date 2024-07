È successo all’istante Si tuffa nel lago e muore di colpo la scoperta choc degli amici | Cosa c’era nell’acqua

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sineldi: lache erano con lui. Un ragazzo di 18 anni è deceduto in un modo terribile, a farlo sapere sono glie la famiglia del giovane, ancora sottoper quello che hanno dovuto vedere e scoprire. Era un giorno di festa, di grigliate e un po’ di birra. Niente sarebbe dovuto andare storto. >> “È stato lui a ucciderla”. Vip della tv trovata morta, l’accusadella madre al famoso figlio Eppureun problema, enorme,al quale nessuno aveva fatto caso. Siamo in Colorado, Usa, qui Jesse Hamric, 18 anni, si èto in acqua allo Smith Mountain Lake fuori Roanoke, in Virginia, giovedì mattina presto, quando glihanno subito notato che qualnon andava.