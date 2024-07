Chi è Giovanni Mpetshi Perricard avversario di Musetti a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dando un’occhiata alla classifica potrebbe essere facile credere a un Lorenzofortunato e favorito per centrare i quarti di finale ai Championships. D’altronde, affrontare il n°58 del mondo, lucky loser, per arrivare tra i migliori otto del torneo londinese non capita poi tutti gli anni.Ma andiamo per gradi.con la sua attuale classifica non avrebbe avuto neanche bisogno di giocarle le qualificazioni. Le entry list dei tornei, però, chiudono le iscrizioni quattro/sei settimane prima dell’inizio e quella classifica fa fede per accedere in tabellone. A inizio maggio, quando è stata pubblicata la lista partecipanti del torneo di2024, il francese era ancora fuori dai primi 100 del ranking mondiale. E come è arrivato alle soglie dei primi 50 in così poche settimane? Beh, vincendo l’ATP 250 di Lione sulla terra rossa.