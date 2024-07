Burattini e Figure si comincia stasera con il primo show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)2024 in cinque comuni: San Mauro Pascoli, Gatteo Mare, Castiglione di Ravenna, Gambettola e Santerno le location che ospiteranno gli spettacoli per le famiglie in questa settimana di luglio. Il via, alle 21, a Casa Pascoli, ospite il Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli di Ravenna con lo spettacolo ditradizionali "Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero", una produzione del 1988 che ha conseguito molto successo in Italia ed è inoltre stato segnalato in alcuni importanti Festivals internazionali. Lo stesso spettacolo sarà replicato alle 20.30 di venerdì 12 a Santerno (Ravenna) presso il cortile della ex scuola elementare. Domani, alle 21, Ecomonsters Puppetdella compagnia All’InCirco Teatro, a Gatteo Mare in Piazza della Libertà.