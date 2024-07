Amore platonico | cosa c’entra Platone e come distinguerlo dalla friendzone

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’espressione è ormai entrata a far parte del linguaggio comune, per intendere una relazione intellettuale e spirituale tra due persone. Un rapporto è definitoquando non passa mai all’attività fisica, ma rimane a livello morale, più di amicizia chesessuale. In realtà, il significato originario è più complesso, e rientra in un discorso filosofico ampio, che arriva a considerare l’conoscenza di Dio e della bellezza divina. Vediamosignificaintendevanella sua filosofia, oltre ai segnali utili per distinguere oggi un rapporto di questo tipo da un’amicizia o unnon corrisposto.significa? L’è definito dalle enciclopedie e dizionari di oggiunnon sensuale, un rapporto puramente spirituale.