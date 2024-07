Tutto un gioco Ololufemi è il nuovo brano di TOMMY KUTI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 luglio 2024)è uscito il 5 luglio 2024 con “un)”. Con il suo afrobeats ha ispirato una nuova generazione di ascoltatori ed è stato tra i primi speaker di TRX Radio. Inoltre, ha partecipato a Pechino Express ed è autore del libro “Ci rido sopra. Crescere con la pelle nera nell’Italia di Salvini”. “un)” diè fuori Dal 5 luglio 2024, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “un)” (Freecom Hub / Believe Music Italia), ildi, artista poliedrico, tra i primi rapper a fare afrobeats in italiano, autore, attore, speaker e podcaster: https://bfan.link/-un-. Cosa racconta il? Ildal sapore estivo mostra una versione inedita dell’artista afro-italiano, sempre molto tagliente nei suoi testi che esplorano le tematiche sociali e le esperienze degli afro-italiani, perché racconta una storia d’amoresa con una donna.