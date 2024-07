Quei 67 milanesi deportati e fucilati dalle SS La memoria a ottant’anni dall’eccidio di Cibeno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Oggi al poligono di tiro di, vicino a Carpi in provincia di Modena, saranno consegnate 67 pietre d’inciampo per ricordare le vittime dell’eccidio del 12 luglio difa. Alla cerimonia ci sarà anche il gonfalone del Comune di Milano, accompagnato dalla consigliera Diana De Marchi, perché erano in gran partequelle 67 persone tra i 16 e i 64 anni, già deportate e internate a Fossoli (il campo di transito verso i lager in Germania e in Polonia, raccontato anche da Primo Levi) che furono fucilateSS. Dopo la Liberazione, i loro corpi furono riesumati e il 24 maggio 1945 furono celebrati per loro funerali solenni in Duomo. Venerdì 12 luglio sarà Palazzo Marino a ricordare questa strage che non ha avuto giustizia, come le altre compiute dai nazifascisti in Italia nell’anno 1944 e i cui fascicoli furono nascosti per anni nel cosiddetto "armadio della vergogna": da Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto alle Fosse Ardeatine a piazzale Loreto a Milano, e molte altre che soprattutto in paesini remoti videro rastrellamenti e uccisioni barbare di prigionieri e civili, ebrei e partigiani, donne, anziani e bambini inclusi.