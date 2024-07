Primo Consiglio comunale Al Pd va la presidenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Pd in minoranza assieme al centrodestra. Dall’altra parte la coalizione di sinistra riunita in un unico gruppo. Ha un volto decisamente diverso dal solito ildi Calenzano che, venerdì sera, si è riunito per la prima seduta dopo il ballottaggio con la vittoria dell’attuale sindaco Carovani. Unche, secondo gli obiettivi dichiarati, dovrebbe lavorare all’insegna della partecipazione, della condivisione e del dialogo tra maggioranza e minoranza e almeno ilatto ufficiale va in questo senso con ladelassegnata a una esponente della minoranza, Sandra Vannini del Pd. Scelta, spiegata dal capogruppo della Sinistra, Francesco Piacente, e apprezzata dal Pd che, con la capogruppo Maria Arena, ha accolto la proposta ritenendo che "a seguito delballottaggio della storia nel nostro Comune e di un’affluenza gravemente bassa, sia doveroso da parte di tutte le forze politiche cercare una collaborazione che rafforzi anche le nostre istituzioni".