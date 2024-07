Marche auto si inabissa in un lago a Montefano | due vittime all’interno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono finiti nelcon l’mobile. È una tragedia quella successa a, comune in provincia di Macerata, nelle. Attorno alle ore 10 di domenica mattina, un’mobile si èta nel laghetto del circolo Wild Fish Azzoni per la pesca sportiva. Le due persone a bordo non sono riuscite a mettersi in salvo. Al momento, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Macerata sono al lavoro per il recupero dei corpi. Sul posto anche il 118, l’ambulanza di Filottrano e l’medica di Recanati, oltre ai carabinieri. Ancora da stabilire le cause che hanno portato l’autista a finire nel laghetto. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, l’, una Fiat Punto nera, stava attraversando la strada che costeggiava il lato, quando improvvisamente ha svoltato,ndosi.