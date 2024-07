Maltempo in Lombardia allagamenti diffusi e danni alle auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Il nord Italia sta vivendo un inizio estivo particolarmente insolito, con condizioni meteorologiche che si discostano notevolmente dalla media di luglio. La, in particolare, è attualmenteprese con fenomeni atmosferici intensi che hanno portato a temperature significativamente più basse del normale per questa stagione. Oggi, domenica 7 luglio, è stata emessa un'rta arancione per rischio idrogeologico su diversi fronti della regione, valida fino6 di domani mattina. Le aree più a rischio includono la Valchiavenna (SO), i laghi e le Prealpi varesine, il Lario e le Prealpi Occidentali (CO). A Milano, il Centro operativo comunale (Coc) sta monitorando attentamente i livelli dei fiumi Seveso e Lambro.