LIVE Moto2 GP Germania 2024 in DIRETTA | Aldeguer in fuga Vietti a caccia del podio Perde quota Arbolino

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Giro 24/25chiude tutte le porte. Prestazione eroica per Celestino che sta cercando in tutti i modi di resistere su Ogura e Moreira. Ci sono ancora pochi chilometri. Endurance totale per il centauro. FORZA Giro 23/25 Ha finito la gomma Celestino, crolla anche Agius.deve resistere Giro 22/25 Ogura ha molto più grip rispetto a. Occhio che si fa vivo anche Garcia, adesso in top 5. Prevista un’altra bagarre a pochi giri dalla fine Giro 21/25 Attenzione ad Ogura che nel frattempo si è portato al quarto posto.deve contenerlo per nonre ilè invece lanciato verso il trionfo Giro 21/25 Ecco la sbavatura di Tony, adesso è ottavo.