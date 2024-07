La sicurezza nazionale di Starmer secondo due ex consiglieri di Downing Street

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Il summit per i 75 anni della Nato la prossima settimana a Washington e la quarta riunione della Comunità politica europea la settimana successiva al Blenheim Palace nell’Oxfordshire. Sono i primi due appuntamenti internazionali per Keir, nuovo primo ministro britannico. Il leader laburista ha promesso che cambierà tutto dopo 14 anni di governo tory, ma non il sostegno all’Ucraina. E, sposando l’approccio del precedente governo alla Nato, all’Ucraina e alla Russia,potrebbe dimostrarsi un alleato affidabile della Nato”, ha spiegato Lord Peter Ricketts, a capo del Joint Intelligence Committee con Tony Blair e consigliere per lacon David Cameron. La sua opinione è stata raccolta dal King’s College London in uno speciale sul nuovo governo di Londra con alcuni dei suoi docenti.