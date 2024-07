La bottiglia e il calcio al retrovisore Così è scattato l’assalto ai ghisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Chi era lì, accerchiato da una trentina di persone che urlavano e inveivano contro le divise, ha visto tanti smartphone puntati sulla scena per riprenderne le fasi più concitate. Tanto da far sorgere il dubbio, che resterà tale se qualcuno dei presenti non lo ammetterà esplicitamente, che tutto sia stato organizzato per immortalare il raid in tempo reale e dare il filmato in pasto ai social. Al di là delle motivazioni, resta il blitz violento contro la polizia locale in via della Chiesa Rossa, che si è concluso all’alba di ieri con tre arrestati e novecostretti a ricorrere alle cure dei medici del Fatebenefratelli e dimessi con prognosi da 3 a 10 giorni. In manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso il ventenne Tito G.