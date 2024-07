Il Colpo di Mezzanotte - Comincia la stagione viola Deve decollare anche il mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - Ci siamo, finalmente riparte ladella Fiorentina. Un ciclo nuovo di zecca targato Raffaele Palladino. Ormai alle spalle la delusione di Atene, c'è bisogno di ripartire con rinnovato entusiasmo. Al tecnico non manca. Già padrone di casa alPark, ha accolto in serata Moise Kean, che domattina si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con la Fiorentina (cinque anni a 2,2 milioni apiù eventuali bonus). Ma è chiaro ed evidente che ildella societànon sia ancora decollato. In entrata manca un difensore, tre centrocampisti, un trequartista/esterno offensivo e un'altra punta. Dunque almeno sei giocatori, se Palladino riterrà pronti un paio di giovani da inserire in prima squadra.