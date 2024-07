Eva Green sul red carpet rilancia il black&white

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 luglio 2024) Evaè riapparsa sul redgrazie al Festival di Cannes 2024, che l’ha voluta nella giuria presieduta da Greta Gerwig: i look più belli. Attrice francese, Evaè riapparsa di recente sul redin occasione del Festival di Cannes 2024 animando ancora una volta il suo tocco glam. Classe ’80, ad oggi ha recitato in numerosi film come Le crociate – Kingdom of Heaven, Casino Royale e La bussola d’oro. E ancora Dark Shadows, Sin City – Una donna per cui uccidere e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Eva. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli ultimi anni, invece, è apparsa in Dumbo, Proxima, Nocebo e I tre moschettieri – D’Artagnan e Milady. Lato televisivo, invece, ha raggiunto la notorietà soprattutto con Penny Dreadful, seppur coinvolta in precedenza nel cast di Camelot.