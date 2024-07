Al via la stagione dei saldi Una partenza un po’ alla moviola | Ma si sono segnali di ripresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Un inizio cauto per ladei, partita ieri. La giornata di sole ha probabilmente dirottato molti potenziali clienti verso i lidi per godere di un po’ di mare. "Abbiamo tante, tantissime aspettative", dicono Eleonora Taddia e Beatrice Cobianchi di Mood abbigliamento, in via Cairoli. L’andamento è altalenante. "Quest’anno anche la settimana che precede iè statatranquilla, già facciamo una vendita promozionale che precede iveri e propri ma in questi giorni non è partita". "Dopo il maltempo le persone hanno voglia di mare – è il pensiero di Taddia –, speriamo lunedì, quando la città si ripopolerà. Le persone non hanno bisogno di correre il primo giorno di. Partiamo con il 30% di sconto poi aumenteremo perché abbiamo la necessità di svuotare il negozio per i nuovi arrivi".