Uno scatto non vale un luogo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) L’overtourism è un oggettivo tema da affrontare, in un mondo in cui tutto è spettacolarizzato e una meta, da piccola gemma da preservare, diventa virale prima sui social e poi viene invasa da turisti alla ricerca delloperfetto. È successo anni fa con la Val Verzasca, letteralmente travolta dagli instagrammatori alla ricerca delle Maldive a due passi da Milano, succede quotidianamente con Venezia, Firenze e Roma. Succede con Pisa, ridotta a unda fotografia, praticamente invivibile per gli abitanti e sconosciuta e deserta fuori dalla piazza dei Miracoli intasata di gente con il braccio alzato a fingere di reggere la torre pendente. Ma l’overtourism non causa solo invasione di luoghi con grande disagio dei residenti. Causa anche spopolamento, con le case ridotte a dormitori per turisti da Airbnb, causa riassetto della proposta ristorativa, “mangifici” al posto dei ristoranti, con menu sempre più turistici e meno curati, fatti apposta per un consumo “mordi e fuggi”.