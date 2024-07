Tessmann-Inter Di Francesco | Difficile sostituirlo! No copia-incolla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)obiettivo dell’e a parlarne Di. Il nuovo allenatore del Venezia, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda sull’americano. GIOCATORE IMPORTANTE – L’rimane forte su Tanner. Il centrocampista americano del Venezia è un obiettivo per i nerazzurri, che stanno lavorando con la società lagunare per prenderlo adesso ma portarlo a Milano dal 2025. Sul giocatore si è espresso Eusebio Di, nuovo tecnico del Venezia, che oggi è stato presentato alla stampa. Le sue parole sul talentuoso centrocampista statunitense, che lo scorso anno ha siglato ben sei reti. La sua risposta: «Credo sia il piùda sostituire, un po’ si dovrà avvicinare, ma inon ciessano. Sarà importante non sbagliare».