Storia etichette e rinascita del Vermouth

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 6 luglio 2024) Se ilè il discendente “ripulito” del vino, allora si può affermare con una certa sicurezza che il suo padre putativo è il Cavaliere del lavoro Arnaldo Strucchi. Nato nel 1853 e morto nel 1913, è stato un grande enologo piemontese, ma anche un prolifico autore di letteratura legata al suo mestiere. È suo, infatti, il trattato “Ildi Torino”, una vera e propria bibbia utilizzata ancora oggi come disciplinare di produzione per la bevanda tornata in auge. Strucchi mise ordine tra formule, dicerie, origini e metodi di produzione, creando un manuale che generazioni di enologi hanno continuato a consultare. Mentre la mixology riscopre questa bevanda perfetta per l’aperitivo, Paolo Dalla Mora con Gaja Distribuzione ha ridato alle stampe il famoso manuale e ricreato le ricette del Cavaliere nella nuova linea Strucchi.