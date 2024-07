Qualifiche F1 oggi a Silverstone in diretta | ultime prove libere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Entra le vivo il fine settimana del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Un weekend nel quale Verstappen (a secco di punti nell’ultima gara dopo l’incidente con Norris) è chiamato a un pronto riscatto anche perché le Red Bull non appaiono più così imbattibili davanti a una McLaren in forte ascesa. Dita incrociate per la Ferrari che, dopo la vittoria di Monaco con Leclerc, non ha più stata competitiva per il successo. .