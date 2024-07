Palermo al via la campagna abbonamenti | info prezzi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Inizia l’8 luglio ladelin vista della stagione 2024/25 per il campionato di Serie B. Anche quest’anno tariffe promozionali dedicate a tutti gli abbonati e per ogni abbonamento il club donerà 2 euro al progetto “in the Community” finalizzato alla realizzazione di campi di calcetto in quartieri disagiati della città. Il comunicato delper la“A partire dall’8 luglio, via allavalida per il campionato di serie B 2024/25 del, quest’anno accompagnata dal claim “Il mio posto nel mondo”: il seggiolino al Barbera ma anche ogni luogo del mondo in cui la fede rosanero ci fa battere il cuore. Anche quest’anno l’abbonamento è il modo per assicurarsi il miglior prezzo rispetto al costo di tutte le singole gare: tariffe promozionali dedicate a tutti gli abbonati 2023/24 che in alcuni casi potranno risparmiare fino al 55%; vantaggi anche per i nuovi abbonati che potranno usufruire di uno sconto fino al 40% su tutte le tariffe, e fino al 45% per gli Under 16.