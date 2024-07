Nulla da fare per il Milan | scippo dal Napoli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 6 luglio 2024) Calciomercato, per ilin questo momento c’è poco daai rossoneri pronti a prendere l’uomo di Conte Due esperienze in Italia: all’Inter – dove ha lasciato strascichi l’anno scorso – e alla Roma. Adesso è pronto per la sua terza esperienza in Italia Romelu Lukaku. Tra ile il, anche se gli azzurri sembrano favoriti e vi andiamo a spiegare sotto i motivi. Conte, allenatore del(Lapresse) – Ilveggente.itPartiamo dal principio, però: il giocatore belga, che all’Europeo ha deluso in maniera clamorosa, è del Chelsea che ha fissato il prezzo del cartellino: 43milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo anche se si potrebbe trattare. Di certo i Blues hanno poche intenzioni di mandarlo via di nuovo in prestito e tutti quei soldi i club italiani difficilmente ce li hanno.