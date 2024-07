No Gigi cosa dici? Estate in diretta Marzullo non riesce a trattenersi e gela tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Importante decisione dei vertici di viale Mazzini suin, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini partirà un’ora dopo. Dalla guida tv Rai ufficiale, da lunedì prossimo, precisamente 8 luglio, la trasmissione inizierà alle 17:05. Nel dettaglio a saltare sarà il segmento iniziale, quello denominato Start, che solitamente va in onda fino al Tg1 e durante il quale vengono date le anticipazioni sui casi di cronaca che verranno trattati nella seconda parte del pomeriggio e poi viene dato spazio a storici artisti o programmi longevi e indimenticabili della Rai. Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo devono cedere lo studio per le registrazioni delle nuove puntate di agosto di Camper. Infatti nello stesso studio di via Teulada, a Roma, vanno in onda tre trasmissioni di Rai 1: Camper, Unomattinae il programma del pomeriggio.