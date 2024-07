MotoGP Oliveira sul GP Germania | Buon ritmo sin dal mattino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Oggi siamo stati bravissimi, facendo unlavoro sin dale mantenendo un ottimo. Non mi sarei mai aspettavo di essere così vicino a Martin nel time attack“. Queste le dichiarazioni di Miguelai microfoni di Sky Sport, dopo il secondo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di, sul circuito del Sachsenring. “Non c’è una spiegazione per l’exploit mio e di Raul. La moto sta lavorando bene e noi analizziamo sempre bene ogni circuito, prendendo come riferimento le prestazioni dell’anno prima. Futuro? Non so se questo risultato peserà nella mia decisione. Ora devo solo approfittare di questa occasione“, ha concluso il portoghese.sul GP: “sin dal” SportFace.