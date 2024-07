LIVE – MotoGP GP Germania 2024 | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Il fine settimana del Gran Premio di, nono appuntamento della stagionedi, entra nel vivo. E’ il circuito del Sachsenring a essere da palcoscenico al motomondiale questo weekend, prima che il paddock si fermi per un mese in occasione della sosta estiva. Il layout tedesco, tra i più lenti in calendario, ha messo in difficoltà i piloti a causa delle basse temperature e del vento sferzante che colpisce alcune zone del circuito. La, lunga 15 giri, assegna i primi punti del fine settimana, con i semafori del rettilineo principale che si spegneranno alle 15:00. La griglia di partenza è stata decisa dalle qualifiche della mattinata e verrà riproposta anche in occasione delladi domani. Chi avrà la meglio in terra tedesca? Non resta che scoprirlo insieme! COME VEDERE LAIN TV Sportface.