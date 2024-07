La salvezza dell’Europa passa da Novalis

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Sul finire del 1799, osservando gli avvenimenti che a partire dalla Rivoluzione francese e poi con Napoleone stavano cambiando il volto, il giovane poeta e filosofo tedescocompose un breve pamphlet, o forse è meglio dire un’orazione, per evocare una pacificazione del continente, intitolato “Cristianità o Europa”. Qui si traccia una sorta di storia idealizzata del cristianesimo medievale, si mostra la crisi della religione tra Lutero e l’Illuminismo, si profetizza infine un futuro in cui l’Europa sia ricomposta nella sua unità come quando, nel Medioevo, “un’unica Cristianità abitava questa parte del mondo plasmato in modo umano; un unico, grande interesse comune univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale”.